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Новости на свободе. Что происходит

Новости на свободе. Что происходит
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Новости на свободе. Что происходит

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Переговоры России и Украины: Киев согласен на нейтральный статус в обмен на гарантии безопасности. Удар по городу Николаев: 7 погибших, десятки раненых. ООН проверяет видеозаписи обращения с пленными. "Нет оплаты - нет газа" - ультиматум России Европе.

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