Время Свободы: "Война, затеянная гопниками против культуры и человечности"

Украинские войска освободили городе Ирпень под Киевом, армия Украина продвинулась и на других направлениях***В Турции продолжились российско-украинские переговоры о прекращении огня и послевоенном статусе Украины***Сохраняется ли вероятность участия в боевых действиях в Украине подразделений армии Беларуси?***Новая газета объявила о приостановке выхода до окончания войны в Украине, которую в России войной называть запрещено