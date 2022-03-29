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Время Свободы: "Война, затеянная гопниками против культуры и человечности"

Время Свободы: "Война, затеянная гопниками против культуры и человечности"
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Время Свободы: "Война, затеянная гопниками против культуры и человечности"

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Украинские войска освободили городе Ирпень под Киевом, армия Украина продвинулась и на других направлениях***В Турции продолжились российско-украинские переговоры о прекращении огня и послевоенном статусе Украины***Сохраняется ли вероятность участия в боевых действиях в Украине подразделений армии Беларуси?***Новая газета объявила о приостановке выхода до окончания войны в Украине, которую в России войной называть запрещено

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