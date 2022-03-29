Дороги к свободе. Реальность войны

О разрушении Мариуполя, Чернигова, других городов Украины, о трагедиях людей, живших или до сих пор живущих в руинах Виталий Портников говорит с руководительницей экологического сообщества из Мариуполя Натальей Гаецкой и депутатом Верховной Рады Украины Алексеем Гончаренко
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