Дороги к свободе. Реальность войны

О разрушении Мариуполя, Чернигова, других городов Украины, о трагедиях людей, живших или до сих пор живущих в руинах Виталий Портников говорит с руководительницей экологического сообщества из Мариуполя Натальей Гаецкой и депутатом Верховной Рады Украины Алексеем Гончаренко