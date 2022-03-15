"Шизофренический фашизм". Общество, оправдывающее войну

Хроника войны, день 20-й. Россия обвинила ВСУ в обстреле жилых кварталов Донецка. Украина эти обвинения отвергает. Мариуполь, Николаев, Харьков в блокаде, там счет погибших идет уже на тысячи. Но обстрелы и бомбардировки продолжаются – Кремль хочет взять эти города любой ценой.

В Мариуполе умерла беременная женщина, получившая тяжелые ранения при российском обстреле роддома. Ребенка тоже спасти не удалось. Одновременно с этим российские военные захватили больницу в Мариуполе, взяв в заложники 2000 пациентов и врачей.

Теперь уже бывший редактор Первого российского телеканала Марина Овсянникова, которая ворвалась с антивоенным плакатом в студию программы "Время" прямо во время эфира, оштрафована на 30 тысяч рублей. Овсянникова опубликовала в соцсетях обращение, объясняющее мотивы ее поступка. Сегодня же стало известно, что с Первого канала уволилась глава европейского бюро Жанна Агалакова, с телеканала НТВ ушли ведущая новостей Лилия Гильдеева и корреспондент в Брюсселе Вадим Глускер.

Советник Владимира Зеленского Алексей Арестович, предсказавший аннексию Крыма, события в Донбассе и нынешнюю войну еще за несколько лет до того, как все это произошло, дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал, почему переговоры с Россией о прекращении боевых действий имеют, на его взгляд, шансы на успех.

Завершает выпуск интервью с философом и филологом Михаилом Эпштейном, который рассуждает о том, какие цели ставит перед собой Владимир Путин, затеявший в Украине кровавую бойню. И почему большая часть российского общества спокойно на это смотрит.

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