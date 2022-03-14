"Война - это когда кто-то злой убивает людей. Не злой не убивает"

Хроника войны, 19 день.

Четвертый раунд переговоров о прекращении огня в Украине прошел в режиме онлайн. Российские ракеты падают теперь и на западе Украины, при обстреле учебного центра неподалеку от Львова погибли 35 человек. В Киеве ракета попала в жилой дом. Там тоже есть жертвы.

Спецкор "Новой газеты" Елена Костюченко передала репортаж из Украины. Читать и слушать это очень тяжело.

Владимир Зеленский призывает НАТО закрыть небо над Украиной, предупреждая, что война не обойдет стороной и страны Североатлантического союза.

Также сегодня - о позиции Китая по отношению к кризису вокруг Украины и о поисках матерями солдат-срочников своих сыновей, отправленных на войну вопреки заверениям Путина и российскому законодательству. И о том, что думает о войне мальчик-беженец из Украины Назар.

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