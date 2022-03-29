Время Свободы:Как получилось, так и хотели. Шойгу признал поражение под Киевом

На мирных переговорах между Россией и Украиной достигнут прогресс по ключевым пунктам, касающимся гарантий безопасности Украине***На Киевском и Черниговском направлениях пока не зафиксировано обещанного Сергеем Шойгу существенного сокращения активности российских войск***Российские ученые и преподаватели, протестующие против российской агрессии, увольняются, чтобы не получать деньги от государства***Свидетельства беженцев из осажденного Мариуполя