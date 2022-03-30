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Время Свободы:Как получилось, так и хотели. Шойгу признал поражение под Киевом

Время Свободы:Как получилось, так и хотели. Шойгу признал поражение под Киевом
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Время Свободы:Как получилось, так и хотели. Шойгу признал поражение под Киевом

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На мирных переговорах между Россией и Украиной достигнут прогресс по ключевым пунктам, касающимся гарантий безопасности Украине***На Киевском и Черниговском направлениях пока не зафиксировано обещанного Сергеем Шойгу существенного сокращения активности российских войск***Российские ученые и преподаватели, протестующие против российской агрессии, увольняются, чтобы не получать деньги от государства***Свидетельства беженцев из осажденного Мариуполя

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