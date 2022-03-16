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"Лишь бы не было войны"

"Лишь бы не было войны"
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"Лишь бы не было войны"

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Боятся ли москвичи потерять все свои сбережения?

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