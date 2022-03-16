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Время Свободы

Кремль под кайфом. Кому подражают устроители "нового миропорядка"?

Информационный дайджест "Время Свободы", 16 марта

Три недели войны в Украине, многие тысячи жертв, а Сергей Лавров говорит о том, что "это все не об Украине", а о формировании "нового мирового порядка". По словам Алексея Венедиктова, в окружении Путина сейчас нет раскола, а царит "эйфория" от того, что происходит.

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Время Свободы - Темы дня 16.03.2022
by Радио Свобода

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Много PR-шума сейчас вокруг отправки в Украину подразделений из Чечни. Их боеспособность оценивает основатель CIT Руслан Левиев.

Премьеры Чехии, Польши и Словении побывали в осажденном Киеве, чтобы продемонстрировать поддержку Украине. Владимир Зеленский был благодарен за эту поддержку, но Киев по-прежнему разочарован, что НАТО не оказывает Украине прямую военную поддержку.

Марина Овсянникова, устроившая антивоенную акцию в эфире программы "Время" на Первом канале, приговорена к штрафу 30 тысяч рублей. Относительно мягкое, по нынешним временам, наказание, но возбудят ли против Овсянниковой уголовное дело по обвинению в "фейках об армии", непонятно. А о том, как после начала войны изменилась эфирная сетка российских телеканалах и какие передачи имеют самые высокие рейтинги, в кратком обзоре Арины Бородиной.

А еще послушайте, что говорят о войне дети-беженцы из Украины.

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