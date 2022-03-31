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Время Свободы: Из бункера не видно. Знает ли Путин правду о происходящем в Украине?

Время Свободы: Из бункера не видно. Знает ли Путин правду о происходящем в Украине?
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Время Свободы: Из бункера не видно. Знает ли Путин правду о происходящем в Украине?

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По данным американской разведки, российское военное командование скрывает от Владимира Путина реальное положение дел на фронтах в Украине*** Для нового наступления в Донбассе российская армия нуждается тысячах новых контрактников, считает основатель Bellingcat Христо Грозев***Как работают «фильтрационные пункты» для украинских беженцев, которых вывозят из Мариуполя на российскую территорию***Во что выльется распоряжение Владимира Путина о переводе газовых контрактов для «недружественных» стран на рубли***Исполнилось 150 лет со дня рождения Сергея Дягилева

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