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"Он способен фактически на всё". Западный репортёр в Москве при генсеке и трех президентах

"Он способен фактически на всё". Западный репортёр в Москве при генсеке и трех президентах
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"Он способен фактически на всё". Западный репортёр в Москве при генсеке и трех президентах

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Невероятные истории о людях, когда-то уехавших в чужую страну с надеждой и верой. Для кого-то она стала своей, а кто-то никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил.

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