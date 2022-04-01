"Он способен фактически на всё". Западный репортёр в Москве при генсеке и трех президентах
Невероятные истории о людях, когда-то уехавших в чужую страну с надеждой и верой. Для кого-то она стала своей, а кто-то никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил.
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