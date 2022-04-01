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Женская память. С точки зрения жертв, часть 1

Женская память. С точки зрения жертв, часть 1
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Женская память. С точки зрения жертв, часть 1

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Мемуары Марины Ефимовой. "Утром объявили, что на сегодня занятия отменяются и всем комсомольцам в актовом зале будут читать доклад Хрущёва на ХХ съезде партии. Больше никогда в жизни мне не довелось услышать ничего такого, что на моих глазах одновременно потрясло бы две тысячи душ."

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