Женская память. С точки зрения жертв, часть 1

Мемуары Марины Ефимовой. "Утром объявили, что на сегодня занятия отменяются и всем комсомольцам в актовом зале будут читать доклад Хрущёва на ХХ съезде партии. Больше никогда в жизни мне не довелось услышать ничего такого, что на моих глазах одновременно потрясло бы две тысячи душ."