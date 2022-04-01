Время Свободы

Российские власти заявляют об обстреле украинскими вертолетами нефтяной базы в Белгородской области***По данным правозащитников, уже более тысячи российских силовиков отказались ехать воевать в Украине*** Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия объявил о скором проведении референдума о вхождении республики в состав России***Эксперты нефтегазового рынка считают бессмысленной схему оплаты в рублях газовых контрактов, которую распорядился использовать Владимир Путин