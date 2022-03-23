Кружок медленного чтения

Со дня основания Радио Свобода в нашем эфире звучала запрещенная в СССР литература. Как разные волны эмиграции влияли на список книг, зачем "Доктора Живаго" читали по слогам и почему Сергей Довлатов начал писать короткие рассказы - в четвертом эпизоде подкаста