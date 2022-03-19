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"Колхозы поднимутся", "Экономике крындец" и "Путин - наша надежда"
40 минут(ы) назад
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"Колхозы поднимутся", "Экономике крындец" и "Путин - наша надежда"
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Как, по мнению москвичей, изменится жизнь в России после санкций
"Колхозы поднимутся", "Экономике крындец" и "Путин - наша надежда"
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