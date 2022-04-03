Ведущий Иван Толстой поднимает острые, часто болезненные, вопросы русского культурного процесса: верны ли устоявшиеся стереотипы, справедливы ли оценки, заслуженно ли вознесены и несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры?
Другие материалы
-
03 апреля 2022
Поверх барьеров с Иваном Толстым
-
27 марта 2022
Поверх барьеров с Иваном Толстым. Валерия Новодворская
-
20 марта 2022
Поверх барьеров с Иваном Толстым. Рождение чудовищ
-
13 марта 2022
Поверх барьеров с Иваном Толстым
-
06 марта 2022
Поверх барьеров с Иваном Толстым
-
27 февраля 2022
Поверх барьеров с Иваном Толстым