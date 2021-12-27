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Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Архив
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Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Архив

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Генис: Взгляд из Нью-Йорка

Генис: Взгляд из Нью-Йорка
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Генис: Взгляд из Нью-Йорка

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Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды интеллектуальной и обыкновенной.

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