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Украина
В Киеве обстрелян жилой район
42 минут(ы) назад
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В Киеве обстрелян жилой район
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1072p | 30,5MB
Есть погибшие. Разрушен торговый центр
В Киеве обстрелян жилой район
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