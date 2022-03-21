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Украина

В Киеве обстрелян жилой район

В Киеве обстрелян жилой район
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В Киеве обстрелян жилой район

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Есть погибшие. Разрушен торговый центр

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