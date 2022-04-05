Новости Свободы. Что происходит

The New York Times приводит доказательства убийства мирных жителей в Буче при российских военных. США утверждают, что Россия перебрасывает свои войска на юг и восток Украины и собирается занять там значительные территории. Эвакуация жителей Донецкой и Луганской областей.
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