Время Свободы:"Выстрел в затылок связанным людям - это теперь образ российского государства"

Власти России отрицают причастность российских военных к убийствам мирных жителей в Буче, несмотря на тысячи свидетельств и доказательств такой причастности***Владимир Зеленский выступил за продолжение переговорного процесса, но признает, что его встреча с Владимиром Путиным может не состояться***По мнению адвоката Ильи Новикова, современные средства сбора данных о военных преступлениях позволят привлечь к ответственности всех виновных в злодеяниях, совершенных во время войны против Украины***Чем похожи российская агрессия против Украины и война в бывшей Югославии в 1990-х годах?