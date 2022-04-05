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Время Свободы:"Выстрел в затылок связанным людям - это теперь образ российского государства"

Время Свободы:"Выстрел в затылок связанным людям - это теперь образ российского государства"
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Время Свободы:"Выстрел в затылок связанным людям - это теперь образ российского государства"

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Власти России отрицают причастность российских военных к убийствам мирных жителей в Буче, несмотря на тысячи свидетельств и доказательств такой причастности***Владимир Зеленский выступил за продолжение переговорного процесса, но признает, что его встреча с Владимиром Путиным может не состояться***По мнению адвоката Ильи Новикова, современные средства сбора данных о военных преступлениях позволят привлечь к ответственности всех виновных в злодеяниях, совершенных во время войны против Украины***Чем похожи российская агрессия против Украины и война в бывшей Югославии в 1990-х годах?

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