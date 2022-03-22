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Суд признал Навального виновным в мошенничестве

Алексей Навальный на выездном заседании суда в исправительной колонии

Лефортовский суд Москвы оглашает приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Выездное заседание суда проходит в исправительной колонии в городе Покров Владимирской области, где политик отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Команда Навального ведёт на ютьюбе прямую трансляцию заседания.

Судья Маргарита Котова в первых же словах заявила, что Навальный совершил мошенничество, таким образом, приговор будет обвинительным.

На оглашение приговора приехали около 100 журналистов. Они находятся в залах для трансляций. На заседание их не пустили, хотя раньше туда мог зайти в качестве слушателя любой желающий аккредитованный журналист, если предварительно пройдет досмотр и сдаст на хранение технику, сообщает "Медиазона".

Ранее гособвинение попросило суд назначить Алексею Навальному 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 1,2 миллиона рублей. Защита потребовала оправдать Навального.

Обвинение считает мошенничеством сбор пожертвований на счета основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ныне он признан российскими властями экстремистским и запрещён) и на личные счета ряда соратников Навального (против них тоже возбуждены уголовные дела, но они находятся за границей). "Средства собирались на заведомо неосуществимую цель – выдвижение Навального в президенты Российской Федерации", – сформулировал в суде прокурор суть обвинений в мошенничестве. При этом из десятков тысяч людей, жертвовавших Навальному и ФБК, в качестве потерпевших в деле фигурируют только четыре – и не все они поддержали обвинение в ходе процесса.

Навальный свою вину не признаёт, считая дело политическим. В дни заседаний по делам Навального судья Маргарита Котова созванивалась с сотрудником администрации президента Евгением Владимировым, утверждает соратник политика Иван Жданов, в распоряжении которого оказалась детализация звонков судьи. Сам Навальный, выступая в прениях, зачитал даты и точное время этих звонков, и высказал предположение, что судом над ним управляют в администрации.

Оппозиционер вновь высказал мнение, что дело сфабриковано, отметил, что за убийство в среднем в России дают меньшие сроки, чем 13 лет, которые запросили для него, и сказал, что ему "всё равно", каким будет приговор: "Хоть 113 лет просите и давайте. Вы меня не испугаете".

В последнем слове Навальный выступил против войны в Украине, обвинив в её развязывании власти России, а также заявил, что ФБК не прекратит работу, а "станет глобальным".

  • Оппозиционер, его сторонники и многие правозащитные организации считают уголовное преследование Навального политическим.

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