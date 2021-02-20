Суд по "делу о клевете" признал Алексея Навального "виновным"

Мировой суд Бабушкинского района Москвы признал Алексея Навального виновным в клевете на пенсионера Игната Артеменко, о котором российские государственные СМИ пишут как о "ветеране Великой Отечественной войны".

Судья Вера Акимова зачитывает приговор. Корреспондент Радио Свобода сообщил, что судья уже объявила о признании подсудимого виновным.

"Суд постановил признать Навального Алексея Анатольевича виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета")", - зачитывает приговор судья Вера Акимова.

"Вина Навального подтверждается показаниями свидетелей, потерпевшего и экспертизами", - отмечается в приговоре судьи. По ее словам, являясь пользователем сервиса Telegram и владельцем страницы в сети Twitter, Навальный имел "умысел на публикацию сведений, подрывающих авторитет потерпевшего".

Санкция статьи "О клевете" предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей или до 240 часов обязательных работ.

Новость дополняется