Игорь Соломадин: "Харьков сейчас - место повседневного бытового героизма"
Харьков находится в сорока километрах от России. Большинство здесь говорят по-русски и голосуют за партию, которая в Украине считается пророссийской. Но когда началось вот это все, я не слышал ни одного разговора, который осуждал бы Украину или как-то превозносил Россию.
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