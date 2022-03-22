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Игорь Соломадин: "Харьков сейчас - место повседневного бытового героизма"

Игорь Соломадин: "Харьков сейчас - место повседневного бытового героизма"
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Игорь Соломадин: "Харьков сейчас - место повседневного бытового героизма"

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Харьков находится в сорока километрах от России. Большинство здесь говорят по-русски и голосуют за партию, которая в Украине считается пророссийской. Но когда началось вот это все, я не слышал ни одного разговора, который осуждал бы Украину или как-то превозносил Россию.

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