За "День победы над роддомом". Дело против Невзорова

Война, день 28-й. Граничащая с Беларусью Ровенская область Украины считается тыловым регионом, но она тоже подвергалась обстрелам с белорусской территории. Глава военной администрации Ровенской области Виталий Коваль надеется, что приказ о вторжении в Украину белорусским военнослужащим отдан все-таки не будет. Завтра в Варшаве должен состояться саммит НАТО, на котором будет среди прочего рассматриваться предложение Польши о введении в Украину польского миротворческого контингента. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что такой шаг будет означать прямое военное столкновение НАТО с Россией.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста, бывшего депутата Думы Александра Невзорова. Его подозревают в распространении фейков о действиях российской армии. По версии следствия, Невзоров "опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами РФ родильного дома в городе Мариуполе". Видимо, вот эти слова Невзорова из его недавнего видеоролика, размещенного в ютьюбе, стали поводом к возбуждению дела. Невзоров сейчас, судя по всему, находится не в России.

Шеф европейского бюро Первого телеканала Жанна Агалакова, уволившаяся в знак протеста против агрессии России в отношении Украины, в 1990-х работала на тогда еще не разогнанном НТВ, а потом перешла на Первый канал, где работала много лет, получая государственные награды. Агалакова в Париже выступила перед журналистами, объяснив мотивы своего решения уволиться.

70 процентов или нет, но нельзя не признать, что достаточно значительная часть россиян войну против Украины поддерживает, искренне считая, что армия России борется там с нацистами, не позволяющими жителям страны говорить на русском языке. Борется, бомбя русскоязычные Харьков и Мариуполь…

Но и противодействие агрессии в России не стоит недооценивать. Косвенный пример тому – 160-й эпизод популярного мультсериала "Масяня", который делают Олег Куваев и его команда. Он посвящен войне России против Украины, и все там авторами названо своими именами.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!