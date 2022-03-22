Российский снаряд убил в Харькове бывшего узника Бухенвальда

Агрессия России против Украины уже привела к десяткам тысяч смертей – как мирных жителей, так и солдат и офицеров. И список погибших, к несчастью, растет с каждым днем. Но об одной смерти в своем очередном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский упомянул особо. От российского снаряда в Харькове погиб 96-летний бывший узник Бухенвальда Борис Романченко.

Министерство обороны России уже 20 дней на называет число погибших и раненых российских военнослужащих в ходе войны против Украины. В одной из публикаций на сайте "Комсомольской правды" накануне появилось сообщение, что в Украине погибли более 9 тысяч российских военных. Сообщение было опубликовано в качестве опровержения заявления Генштаба ВСУ о том, что число убитых россиян составляет не менее 15 тысяч человек. Позднее и само издание, и Минобороны заявили, что это дезинформация, попавшая на сайт КП в результате его взлома.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона по трём статьям. Гордону вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и публичное распространение фейков о действиях российских Вооруженных сил. В частности, говорится в сообщении СК, Гордон распространял заведомо ложную информацию о "бомбардировках" и "артиллерийских обстрелах" со стороны России гражданской инфраструктуры и мирных граждан. Возбуждение дела против него прокомментировал сам Дмитрий Гордон.

Основатель ФБК Алексей Навальный признан виновным по очередному уголовному делу против него – на этот раз по обвинению в махинациях с пожертвованиями ФБК и оскорблении судьи. Он приговорен еще к 9 годам колонии. Виновным себя Навальный не признал, а его команда продолжает выпускать расследование. Последнее из них касается яхты "Шехерезада" стоимостью в 700 миллионов долларов, чей экипаж, как выяснилось, сформирован, как минимум наполовину, из сотрудников ФСО России. Яхта находится в Италии и, если ее принадлежность Владимиру Путину будет доказана, то судно будет арестовано.

Международные санкции, наложенные на Россию в ответ на ее агрессию против Украины, и общая экономическая нестабильность привели к ажиотажному спросу в России на продукты долгосрочного хранения. Очереди выстроились, в частности, за сахаром и гречневой крупой, несмотря на заверения властей, что эти продукты есть на складах в достаточном количестве. Специально комментировать ситуацию, чтобы успокоить население, пришлось вице-премьеру Виктории Абрамченко, которая даже пообещала расширить посевные площади для гречихи в этом году.

А газета "Ведомости" пишет, что российские врачи столкнулись с дефицитом более чем 80 лекарств. Это следует из опроса профессионального сообщества "Врачи.рф", в котором с 14 по 21 марта приняли участие более трёх тысяч российских докторов. Врачи заявили, что у их пациентов возникли трудности с приобретением инсулина и лекарств для терапии сахарного диабета, препаратов для щитовидной железы, противоспалительных средств (в частности, детского нурофена), противоэпилептических, противосудорожных лекарств, антидепрессантов, оральных контрацептивов и препаратов для заместительной гормональной терапии. Минздрав уверяет, что поставки лекарств продолжаются несмотря на санкции, хотя несколько крупных фармакологических компаний уже объявили о свертывании сотрудничества с Россией.

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