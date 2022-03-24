Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Из серии "Смешариков" убрали слова "войнушка" и "захватчики"

Из серии мультсериала "Смешарики" убрали слова "войнушка" и "захватчики". Об этом пишет "Бумага" со ссылкой на пресс-службу компании "Рики", которая владеет правами на бренд.

""Смешарики" - детский проект, который всегда был и остается вне политики. Сценарий к серии был написан год назад, и тогда никто не мог предположить, что некоторые в нем слова потенциально могут быть остро восприняты. В контексте сегодняшней ситуации мы посчитали правильным убрать слова "войнушка" и "захватчики". Сейчас аудитория особенно чутко и эмоционально реагирует на эту тему, а мы с заботой и уважением относимся к нашим зрителям. Ведь "Смешариков" смотрят, чтобы погрузиться в добрый мир любимых анимационных героев, для всего остального есть другие медиа", - объяснили в пресс-службе. Прямо о войне в Украине в сообщении пресс-службы не говорится.

Как отмечает Сибирь.Реалии, 22 марта пользовательница твиттера с ником "похухоль" написала, что слово "захватчики", сказанное Нюшей в выпуске "Смешариков" про бадминтон, вырезали, а "войнушку" в фразе Бараша заменили на "потасовку". К 24 марта твит удален, но его сохранил Medialeaks. Согласно скриншоту, пользовательница представляется супругой режиссера серии "Смешариков".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG