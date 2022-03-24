Из серии "Смешариков" убрали слова "войнушка" и "захватчики"

Из серии мультсериала "Смешарики" убрали слова "войнушка" и "захватчики". Об этом пишет "Бумага" со ссылкой на пресс-службу компании "Рики", которая владеет правами на бренд.

""Смешарики" - детский проект, который всегда был и остается вне политики. Сценарий к серии был написан год назад, и тогда никто не мог предположить, что некоторые в нем слова потенциально могут быть остро восприняты. В контексте сегодняшней ситуации мы посчитали правильным убрать слова "войнушка" и "захватчики". Сейчас аудитория особенно чутко и эмоционально реагирует на эту тему, а мы с заботой и уважением относимся к нашим зрителям. Ведь "Смешариков" смотрят, чтобы погрузиться в добрый мир любимых анимационных героев, для всего остального есть другие медиа", - объяснили в пресс-службе. Прямо о войне в Украине в сообщении пресс-службы не говорится.

Как отмечает Сибирь.Реалии, 22 марта пользовательница твиттера с ником "похухоль" написала, что слово "захватчики", сказанное Нюшей в выпуске "Смешариков" про бадминтон, вырезали, а "войнушку" в фразе Бараша заменили на "потасовку". К 24 марта твит удален, но его сохранил Medialeaks. Согласно скриншоту, пользовательница представляется супругой режиссера серии "Смешариков".