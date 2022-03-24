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Украина

Потоплен большой десантный корабль ВМФ России

Потоплен большой десантный корабль ВМФ России
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Потоплен большой десантный корабль ВМФ России

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Генштаб украинской армии заявил 24 марта о потоплении российского большого десантного корабля "Орск" в порту Бердянска. Корабль доставил в город военную технику, сообщали 3 дня назад российские государственные СМИ. В социальных сетях распространяются фото- и видеосвидетельства крупного пожара на месте его предполагаемой швартовки. Бердянск – портовый город на Азовском море в Запорожской области Украины, был взят российскими войсками под контроль в конце февраля.

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