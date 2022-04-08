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Время Свободы: Кровь в Краматорске перед решающей битвой за Донбасс

Время Свободы: Кровь в Краматорске перед решающей битвой за Донбасс
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Время Свободы: Кровь в Краматорске перед решающей битвой за Донбасс

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При ракетном обстреле железнодорожного вокзала города Краматорск убиты десятки людей, больше ста человек ранены***Украинское военное командование ожидает начала нового масштабного наступления российских войск в Донбассе***Дмитрий Песков признал серьезные потери российской армии в ходе агрессии против Украины***Cенат США принял закон о ленд-лизе для Украины***Новые американские санкции против России коснулись старших дочерей Владимира Путина***В России приостановил работу экологический правозащитный центр «Беллона»***Евгений Ройзман, назвавший в соцсетях позорной войну России против Украины, оштрафован по обвинению в дискредитации армии***Мария Захарова считает нацизмом и экстремизмом, введенный, по ее данным, в Украине запрет русскоязычных кулинарных книг***Группа Pink Floyd выпустила сингл в поддержку Украины

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