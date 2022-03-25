"Вылезло мурло". Новый лексикон бывшего президента Медведева

В Брюсселе продолжаются экстренные встречи лидеров стран НАТО и Европейского союза, посвященные агрессии России против Украины. Североатлантический союз по-прежнему выступает против дальнейшей эскалации конфликта, но не будет направлять в Украину войска или вводить бесполётную зону, так как это грозит прямым столкновением войск НАТО и России. Польша предлагала отправить в Украину миротворческую миссию, однако это предложение на саммите НАТО активно не обсуждалось.

На прямой вопрос журналистов о том, получит ли Украина от Североатлантического союза то вооружение, которое запрашивал ранее президент страны Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что не будет раскрывать детали. Вот как оценивает состоявшийся саммит эксперт московского Центра Карнеги Андрей Колесников

Война идет месяц и, как это ни страшно произносить, для кого-то становится делом привычным. Привычными становятся обстрелы, звуки сирен, разрывы снарядов и ракет. До Одессы война пока не докатилась, во многом благодаря героизму украинских военных, обороняющих сейчас город Николаев. Но одесситы готовы к обороне, хотя и сейчас, в дни наступающей весны, успевают радоваться жизни.

Интересно, что сказал бы самый знаменитый одессит Михаил Жванецкий, если бы дожил до этих дней. Сегодня в выпуске и советы психолога тем, кто испытывает депрессию или трудности в общении с друзьями и близкими из-за войны.

Отъезд россиян за границу – это личное дело каждого, но те, кто и-за рубежа критикуют действия России на территории Украины, совершают предательство. Об этом в интервью государственному агентству РИА "Новости" заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Небывалая публичная активность Дмитрия Медведева и его агрессивная риторика – повод вспомнить политические успехи бывшего президента. Признание независимости Абхазии и Южной Осетии? Отказ от перехода на зимнее время, который потом отменили? Или любовь Медведева (да и Путина) к комбайнам и бадминтону?

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