"Не говорите больше, что армия Украины не отвечает стандартам НАТО"

Ровно месяц продолжается агрессия России против Украины, за этот месяц российским войскам удалось взять лишь один областной город, понеся при этом серьезные потери. Официальные данные минобороны России публиковались всего один раз, через неделю после начала войны, но даже анализ сообщений в соцсетях о похоронах российских военнослужащих, погибших в Украине, не оставляет сомнений, что речь идет о тысячах военных, включая нескольких генералов.

В порту захваченного Бердянска сегодня был взорван большой десантный корабль ВМС России «Орск», еще несколько российских военных кораблей, судя по видеосъемке пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к участникам саммита НАТО, напомнив, что Россия может не остановиться в Украине и напасть на страны-члены Североатлантического союза. Зеленский сказал, в частности, что 5 статья устава НАТО, обеспечивающая взаимную защиту государств-участниц в случае агрессии, может оказаться неэффективной. Как не сработал для Украины Будапештский меморандум.

Вчерашний вечер принес трагическую новость о гибели под обстрелом в Киеве журналистки издания The Insider Оксаны Баулиной, которая раньше сотрудничала также в свое время с Радио Свобода, изданием «Медиазона», создавала канал «Навальный.Лайв», работала в «Открытой России». Я сам не был знаком с Оксаной, но знавшие ее мои коллеги восприняли ее гибель как большое горе. Оксана Баулина, приехавшая в Украину из Польши в начале марта и уже записавшая интервью с российскими пленными во Львове, снимала разрушения после обстрела в Подольском районе Киева, когда по этому же месту был нанесен новый удар.

Как мы уже рассказывали, против журналиста Александра Невзорова возбуждено уголовное дело по обвинению в дискредитации вооруженных сил России за его слова о бомбежке роддома в Мариуполе. Вообще, дискредитация российской армии в современной России может принимать самые причудливые формы. За решетку по такому обвинению можно угодить за плакаты со словами «Нет войне», «Мы за мир», «Фашизм не пройдет» и так далее. Александр Невзоров написал главе СК Александру Бастрыкину письмо, в котором предложил закрыть дело, так как он пользовался проверенными источниками, а потому имел право говорить то, что он говорил. Находящийся сейчас за пределами России Невзоров в интервью НВ рассказал о том, собирается ли он возвращаться в Россию и зачем он написал письмо Бастрыкину.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!