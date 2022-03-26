Президент России Владимир Путин подписал закон о признании участников вторжения в Украину ветеранами боевых действий.

Ветеранам и инвалидам боевых действий по закону полагаются льготы при похоронах, бесплатное протезирование, пенсии, денежные выплаты, предоставление жилья нуждающимся, оплата услуг ЖКХ, медицинская помощь и другие льготы.

23 марта Госдума приняла сразу в трех чтениях соответствующий законопроект, который был предложен министерством обороны в начале марта. В закон о ветеранах сейчас включены участники всех широко известных военных конфликтов с участием СССР и России, начиная с Гражданской войны.