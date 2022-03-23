Государственная дума 23 марта приняла сразу в трёх чтениях законопроект, распространяющий статус ветеранов боевых действий на участников войны с Украиной. На них будут распространены льготы, речь может идти больше, чем о ста тысячах человек.

Законопроект был предложен в начале марта министерством обороны. Парламент проголосовал за него единогласно. В закон о ветеранах сейчас включены участники всех широко известных военных конфликтов с участием СССР и России, начиная с Гражданской войны.

Ветеранам и инвалидам боевых действий по закону полагаются льготы при похоронах, бесплатное протезирование, пенсии, денежные выплаты, предоставление жилья нуждающимся, оплата услуг ЖКХ, медицинская помощь и другие льготы. Перед началом вторжения в Украину, по оценке западных разведок, Москва скопила у границы до 150 тысяч военных — все они могут попасть под действие нового закона.