Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Общество

"Сердце кровью обливается"

"Сердце кровью обливается"
Embed
"Сердце кровью обливается"

No media source currently available

0:00 0:00:56 0:00
Скачать медиафайл

В Петербурге 27 марта художница Евгения Исаева из сообщества жителей Адмиралтейского района "Добрососедство Коломны", одетая в белое платье, облила себя красной жидкостью на ступенях башни Городской думы. У ее ног лежало полотно с обращением к прохожим: "Я чувствую, что бесполезно призывать к разуму. Поэтому обращаюсь к вашим сердцам. Каждый день в Украине погибают женщины, дети, старики и старушки. От бомбежек, голода, невозможности выбраться из-под завалов или достать лекарства. Их могилы с самодельными крестами чернеют во дворах и на детских площадках. Тысячи раненых и изувеченных, миллионы поломанных судеб. Если вы находите этому оправдание, значит ваше сердце ослепло. Найдите в себе силы на милосердие и сострадание, не поддерживайте кровопролитие!" Художница громко около 10 минут повторяла слова "сердце кровью обливается", после чего была задержана.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG