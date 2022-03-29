"Война, затеянная гопниками против культуры и человечности"

Снова о войне. Сегодня ее 34-й день. И для украинской стороны он принес хорошие новости: освобожден город Ирпень под Киевом, за который несколько недель шли тяжелые бои. Эта победа существенно сказалась на возможностях российской армии вновь атаковать столицу Украины.

Наступление вооруженных сил Украины зафиксировано и на других участках фронта. Судя по всему, российская армия намерена сосредоточить свои главные силы теперь в Донбассе. Наблюдатели отмечают некоторые изменения в риторике российских пропагандистов, которые теперь говорят о необходимости решить задачу "освобождения" территорий "ЛНР" и "ДНР", что в целом означает попытку взять полностью под контроль территории Луганской и Донецкой областей Украины. Подтверждением этому стали слова Сергея Шойгу о том, что задачи первого этапа "специальной военной операции" выполнены и теперь нужно, как он выразился, "сосредоточиться на освобождении Донбасса". Заключение мира в таких условиях означает неизбежное новое нападение России на Украину в среднесрочной и даже ближнесрочной перспективе, уверен Сергей Гайдай, глава военной администрации Луганской области.

В Стамбуле сегодня продолжились российско-украинские мирные переговоры, на промежуточном брифинге представитель украинской стороны Михаил Подоляк говорил о необходимости прекращения огня ради решения накопившихся гуманитарных проблем. Кстати, газета FT сообщила, что российская делегация уже не выдвигает в качестве требования "денацификацию" Украины. Ну а ключевой вопрос на переговорах – именно гарантии безопасности для Украины и заключение соответствующего договора на уровне президентов двух стран.

Как уже стало привычным, начало очередного раунда переговоров практически совпало с новыми обстрелами российской армией гражданских объектов. В частности, было сильно повреждено здание Николаевской областной администрации, несколько человек погибли. Очевидно, что главной целью обстрела был пользующийся огромной популярностью глава администрации Виталий Ким, чей оптимизм и спокойствие не иссякали даже в самые трудные для Николаева дни. Сегодня Ким предположил, что обстрел здания администрации означает, что российская армия больше не собирается штурмовать город.

"Новая газета", фактически единственное независимое средство массовой информации в России, объявила о приостановке своей деятельности до конца так называемой специальной военной операции в Украине. Редакция объяснила это невозможностью обезопасить сотрудников редакции от возбуждения против них уголовных дел по обвинению в так называемых фейках о российской армии. "Новая" изо всех сил пыталась следовать новым правилам, с сайта газеты были убраны материалы о войне в Украине и о ее угрозе, в публикации об акции Марины Овсянниковой на Первом канале на фото были стерты слова, написанные на плакате, потому что среди них было слово "война". "Новая газета" продержалась до 33-го дня войны и закрылась после очередного предупреждения Роскомнадзора. Хотя главный редактор "Новой" Дмитрий Муратов был уверен, что это произойдет раньше.

Депутат парламента Литвы Томас Томилинас опубликовал обращение к россиянам, его распространил телеграм-канал НЕХТА. Говорил он на русском языке, говорил о своем отношении к войне, говорил о Пушкине и тоже о Путине.

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