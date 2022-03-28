Роль створок моллюсков. О чем докладывают Путину в дни войны

Агрессия России против Украины длится уже 33-й день. Продолжаются и бои, и обстрелы. Тяжелая обстановка сохраняется в Мариуполе, Чернигове, Николаеве. Массированному обстрелу подвергся Львов. В России прекращен выпуск "Новой газеты" из-за невозможности работать в условиях "военной операции".

Очень заметным событием минувших выходных стало интервью, которое российским журналистам дал президент Украины Владимир Зеленский. Он более полутора часов отвечал на заданные вопросы, избегал обтекаемых формулировок, открыто говорил о том, что отношения между россиянами и украинцами испорчены на долгие годы, даже если война закончится завтра.

В минувшие выходные в социальных сетях появились видеоролики, на которых, предположительно, запечатлены украинские военнослужащие, пытающие российских пленных. В ходе допроса они надевают пленным на головы мешки, а потом стреляют нескольким из них в ноги. Видео записано, судя по всему, в Харьковской области. Командование ВСУ назвало эти видеозаписи постановочными, но помощник главы офиса президента Украины по вопросам безопасности и обороны Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину отнесся к возможным случаям пыток военнопленных со всей серьезностью, заявив, что будет проведено тщательное расследование.

Еще одним заметным событием последних дней стала публикация видеозаписи, на которой депутат Семилукского райсовета Воронежской области от фракции КПРФ Нина Беляева заявила, что считает войну против Украины военным преступлением. Заявление она сделала еще 22 марта, когда депутаты райсовета захотели обсудить ее позицию по поводу войны, выраженную ранее в социальных сетях.

Нина Беляева дала интервью телеканалу "Настоящее время", в котором объяснила, что жалоба на ее высказывания в соцсети "Одноклассники" должна была рассматриваться на комиссии райсовета, но втайне от нее и в нарушение регламента, сразу была вынесена на рассмотрение всего райсовета. Это было для Беляевой полной неожиданностью, но она решилась на публичное высказывание.

Петербурженка Евгения Исаева провела в центре Петербурга антивоенную акцию. Прямо на Невском проспекте она встала в залитом красной краской белом платье, повторяя "Сердце кровью обливается. Рядом был развернут антивоенный манифест.

Сергей Шойгу, как выяснилось, жив и здоров. Он вновь отчетливо появился в публичном пространстве в субботу, приняв участие в совещании по вопросам снабжения войск. Его отсутствие в этом самом публичном пространстве пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснял занятостью министра в дни проведения специальной военной операции в Украине. Не менее насыщенные дни и у его непосредственного начальника, верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина. Сегодня, в частности, он встречался с президентом РАН Александром Сергеевым, и получил очень много полезной информации, если судить по протокольной сьемке Кремля.

На состоявшейся церемонии вручения премий американской киноакадемии "Оскар" была объявлена минута молчания в знак поддержки народа Украины. Накануне церемонии Шон Пенн предлагал бойкотировать ее, если президенту Владимиру Зеленскому не будет предоставлена возможность выступить на ней по видеосвязи.

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