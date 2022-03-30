"Сходил в армию на свою голову"

"Он пошел просто на год отслужить, чтобы отдать вот это долг родине. На год, а не на всю жизнь". Даниил Воробьев – российский солдат срочной службы, отправленный воевать в Украину и попавший там в плен. Дома его ждут мама и девушка. Они пытаются получить хоть какую-то информацию от властей, обращаются в военную прокуратуру, ФСБ, уголовный розыск, но безуспешно. "Ни звонков, ни сочувствия, ничего от них вообще нет", - говорит мама попавшего в плен российского солдата.