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"Сходил в армию на свою голову"

"Сходил в армию на свою голову"
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"Сходил в армию на свою голову"

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"Он пошел просто на год отслужить, чтобы отдать вот это долг родине. На год, а не на всю жизнь". Даниил Воробьев – российский солдат срочной службы, отправленный воевать в Украину и попавший там в плен. Дома его ждут мама и девушка. Они пытаются получить хоть какую-то информацию от властей, обращаются в военную прокуратуру, ФСБ, уголовный розыск, но безуспешно. "Ни звонков, ни сочувствия, ничего от них вообще нет", - говорит мама попавшего в плен российского солдата.

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