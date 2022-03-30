Как получилось, так и хотели? Шойгу признал поражение под Киевом

Война России против Украины. Вчерашний, 34 день войны дал надежду на заключение мирного договора, который позволил бы ее закончить на приемлемых для Украины условиях.

После встречи в Стамбуле российской и украинской делегаций стало понятно, что по нескольким ключевым вопросам, в том числе, по гарантиям безопасности, которые должна получить Украина, стороны близки к соглашению. Идет обсуждение и условий встречи президентов России и Украины, на которой мирный договор должен быть подписан.

Министр обороны России Сергей Шойгу заговорил об выполнении задач первого этапа «специальной военной операции» против Украины и сосредоточении на, как он выразился, «освобождении Донбасса». Что представлял собой этот первый этап операции, в ходе которого были предприняты попытки штурма Киева, бомбардировкам подвергались жилые кварталы Харькова, Николаева, Львова, а Мариуполь практически был стерт с лица земли, Шойгу не пояснил.

У украинского политического руководства нет иллюзий по поводу действий Кремля. Обеспечение безопасности Украины остается первоочередной задачей, а уступки, на которые идет в последнее время Россия, связаны, прежде всего, с военными успехами украинской армии, отражающей российскую агрессию. Это подчеркнул в своем очередном обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Нет особых иллюзий по поводу последних шагов России в отношении украинского кризиса и в Вашингтоне. США пока не видят существенного сокращения российских войск в районе Киева, а также не склонны верить заявлениям Кремля, чьи слова не раз, да и не два расходились с делом. Об этом в интервью телеканалу Настоящее Время заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Российские средства массовой информации распространили видеозапись, на которой беженка, представившаяся как Любовь Устинова, рассказывает о зверствах, якобы творимых бойцами украинского батальона «Азов». Устинова призывает мариупольцев эвакуироваться на российскую территорию.

К пишет издание Медиазона, видеозапись была распространена в российских СМИ Центром общественных связей ФСБ с обязательным условием, что источник не будет упомянут в публикации. Специалисты Медиазоны также изучили метаданные записи и выяснили, что в момент, когда Устинову голос за кадром попросил рассказать подробнее о том, что она видела, Устинова стала запинаться и улыбаться. Запись была остановлена на 6 минут, а потом она продолжила рассказывать про батальон «Азов» уже без запинок. Известно также, что сотрудники ФСБ забрали у Устиновой телефон, в котором обнаружили ее переписку с украинским военным. Подруга и сестра Устиновой рассказали Медиазоне, что девушка во время так называемого "фильтрационного" допроса была напугана и не понимала, почему ее в чем-то могут подозревать. Сама Любовь Устинова на запрос Медиа-зоны не ответила.

А вот что рассказывают жители Мариуполя, которым удалось выехать из осажденного города во Львов. Эти свидетельства можно сравнить со словами Любови Устиновой. А можно и не сравнивать. Просто стоит послушать жителей Донбасса, которых Кремль все еще хочет «освободить».

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