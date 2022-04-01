Из телевизора в жизнь. Пожар войны перекинулся на Россию

Центральная тема сегодня – уничтожение в результате обстрела ракетами нефтяной базы. За пять с лишним недель войны России против Украины уничтожались и гораздо более крупные объекты. Важность этого события заключается в том, что нефтяная база находилась в Белгородской области, то есть на территории Российской Федерации.

Точных данных о том, кто конкретно обстрелял нефтебазу нет. В социальных сетях появились видео, на которых зафиксирован и момент обстрела, и пролетающий на низкой высоте вертолет. Однако чей это вертолет, украинский или российский, с уверенностью утверждать невозможно. Согласно заявлению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, база была обстреляна украинскими боевыми вертолетами.

Репортаж с места события корреспондента телеканала Мир Белогорья.

Продолжаются ожесточенные споры о том, насколько сильной поддержкой пользуется среди россиян так называемая «специальная военная операция» России против Украины. Так или иначе, но случаи отказа силовиков участвовать в этой операции фиксируются. Правозащитник Павел Чиков сообщил более чем о тысяче военнослужащих и бойцов, которые отказались воевать в Украине. “Отказников” увольняют, но некоторые из них, несмотря на давление, не боятся оспаривать свое увольнение в суде.

Владимир Золкин – координатор созданного в Украине проекта «Ищи своих», благодаря которому родственники попавших в плен российских солдат могут узнать об их судьбе и местонахождении. Идет сбор информации и о погибших россиянах, чьи тела не были забраны с поля боя. Насколько мне известно, интернет-ресурсы проекта «Ищи своих» в России блокируются или пользоваться ими запрещено под угрозой предъявления обвинения в дискредитации российской армии. Сотрудники проекта звонят родственникам пленных. И вот какой диалог состоялся в телефонном разговоре между Владимиром Золкиным и матерью одно из пленных.

И вновь переводе газовых контрактов для «недружественных стран» на рубли. Масса экспертов уже высказалась по поводу непродуманности этого шага Владимира Путина, объяснила, почему он наносит ущерб интересам России, почему он сомнителен и с точки зрения престижа российской валюты – ведь рублем наказывают «недружественные» страны, а дружественным предлагается по-прежнему платить евро и доллары. Но поручение было дано, о его исполнении нужно было отчитаться, а Владимир Путин сделал очередное заявление.

Аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин так объяснил схему платежей, которую распорядился внедрить Владимир Путин. Довольно бессмысленную, на взгляд Михаила Крутихина, схему.

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