Из бункера не видно. Знает ли Путин правду о происходящем в Украине?

Война, день 36-й. Обещания министерства обороны России сократить в разы военную активность на Киевском и Черниговском направлении выразились в продолжении обстрелов. Несмотря на прогресс на мирных переговорах, был нанесен удар по нефтяной базе в городе Днепр, она полностью сгорела.

Агентство Ассошиэйтед пресс сообщило со ссылкой на источники в администрации президента США, что, по данным американской разведки, реальное положение дел в Украине советники Путина от него скрывают. В частности, он не был поставлен в известность, что на фронт отправляют солдат-срочников. Все это привело к напряженности в отношениях между Путиным и российским военным командованием, утверждают источники в американской разведке. О неинформированности Путина говорил на своем очередном брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

Основатель и главный редактор расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев считает, что российские войска передислоцируются сейчас в районы так называемых ДНР и ЛНР. При этом российская группировка, чтобы вести успешное наступление, нуждается в существенном укреплении, для чего в армию в срочном порядке набираются контрактники. Стоит вспомнить о многочисленных случаях, когда солдат-срочников насильно или обманом заставляли подписывать такие контракты. Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Набрать планируется более 130 тысяч новобранцев

Около 400 тысяч украинцев были насильно вывезены в Россию во время войны. Об этом в интервью Euronews сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. "Наши граждане были депортированы с нашей территории на их территорию. Они ушли не по собственной воле, их насильно отвезли сначала в фильтрационный лагерь на Донетчине. После этого их везут автобусом в Россию. Затем поездом везут в разные места, в частности, в депрессивные регионы РФ вроде Сахалина", – сказала она. А главный редактор издания "Граты" Антон Наумлюк в сегодняшнем выпуске "Времени Свободы" рассказывает, почему, к примеру, жители Мариуполя оказываются в России, и как устроены "фильтрационные" пункты для украинцев, вывозимых на российскую территорию.

Анна Нетребко, лишившаяся в последнее время многих контрактов на выступления, осудила войну "в Украине" и дистанцировалась от Владимира Путина.

Но отменять свои решения разорвавшие с Нетребко отношения театры и концертные залы пока не спешат.

Сегодня, кстати, 150 лет со дня рождения Сергея Дягилева, русского европейца, организатора знаменитых «Русских сезонов», которые пытался возродить апологет "русского мира" нынешний ведущий передачи «Бесогон» Никита Михалков. Получился, правда, лубок с икрой и матрешками. А во "Времени Свободы" сегодня архивная запись - феномен Дягилева обсуждают Андрей Шарый и Иван Толстой.

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