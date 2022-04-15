Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Гуманитарный коридор
Подписаться
Гуманитарный коридор

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music Подписаться

Лидия и Татьяна: "В Украине после 2022-го года русофобия оправдана и дерусификация необходима"

Лидия и Татьяна: "В Украине после 2022-го года русофобия оправдана и дерусификация необходима"
Embed
Лидия и Татьяна: "В Украине после 2022-го года русофобия оправдана и дерусификация необходима"

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Мой курс "Визуальная культура" сейчас полностью посвящен визуальной герменевтике военных сил, фотографии визуальных образов войны. Все задания у нас направлены на то, чтобы отрефлексировать тот опыт, который мы все переживаем.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG