Лидия и Татьяна: "В Украине после 2022-го года русофобия оправдана и дерусификация необходима"
Мой курс "Визуальная культура" сейчас полностью посвящен визуальной герменевтике военных сил, фотографии визуальных образов войны. Все задания у нас направлены на то, чтобы отрефлексировать тот опыт, который мы все переживаем.
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