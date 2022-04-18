Лицом к событию. Кремль хочет победы, народ ждет мира?

Что происходит на фронтах и в политике? Обсудят военный аналитик Сергей Грабский, председатель партии «Яблоко», Николай Рыбаков и публицист Александр Скобов. Ведет передачу Михаил Соколов.
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