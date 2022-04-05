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"Путин у нас - как Петр Первый". "Цены поднялись, сахара нет"

"Путин у нас - как Петр Первый". "Цены поднялись, сахара нет"
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"Путин у нас - как Петр Первый". "Цены поднялись, сахара нет"

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Как, по мнению москвичей, произойдет смена власти в России?

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