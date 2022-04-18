Лицом к событию. Кремль во второй фазе

Министр иностранных дел РФ провозглашает "вторую фазу" военных действий на территории Украины. При этом министр обороны РФ, которого по такому поводу оживили для демонстрации публике, заявляет, что это именно США затягивает окончание войны, поставляя оружие Киеву. "Вторая фаза" - какой она будет? В эфире военные эксперты Агиль Рустамзаде (Баку), Игорь Романенко (Киев), Андрей Колесников (Москва).