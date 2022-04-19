Министр иностранных дел РФ провозглашает "вторую фазу" военных действий на территории Украины. При этом министр обороны РФ, которого по такому поводу оживили для демонстрации публике, заявляет, что это именно США затягивает окончание войны, поставляя оружие Киеву. "Вторая фаза" - какой она будет? В эфире военные эксперты Агиль Рустамзаде (Баку), Игорь Романенко (Киев), Андрей Колесников (Москва).
Другие материалы
-
19 апреля 2022
Лицом к событию. Кремль во второй фазе
-
18 апреля 2022
Лицом к событию. Кремль хочет победы, народ ждет мира?
-
15 апреля 2022
Лицом к событию. Москва тонет в войне
-
14 апреля 2022
Лицом к событию. Русский военный корабль поджег сам себя
-
-
12 апреля 2022
Лицом к событию. Отъехали подальше ругать "нацистов"